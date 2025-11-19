Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y él le ataca con Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla". En su réplica, el presidente del Gobierno ha asegurado que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón y le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares.(Fuente: Congreso)