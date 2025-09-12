Feijóo acusa a Sánchez de "polarizar" y "secuestrar" la nación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "secuestrar" la nación porque gobierna sin tener unos Presupuestos Generales de Estado año, "sin mayoría parlamentaria" y "atacando a los jueces". Tras asegurar que el presidente del Gobierno solo busca "confrontar" y "polarizar" para que no se hable de los casos de corrupción que afectan a su entorno, ha recalcado que no se pueden "aceptar" ni "normalizar" las "anomalías" que se están produciendo en España y ha llamado a "rebelarse".(Fuente: PP)