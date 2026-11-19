Tres Cantos, 19 de noviembre de 2026. El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que creará una Secretaría de Estado del Mayor, si consigue formar gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. "Hay una cosa fundamental. Me preocupan mucho los mayores de mi país. Usted siempre les utiliza. Yo no. Yo quiero servirles. Y por eso voy a hacer una Secretaría de Estado del Mayor", ha avanzado Feijóo, este jueves, durante el 'Cara a cara' contra el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, celebrado en la Academia de la Televisión. (Fuente: Academia de la Televisión)