Feijóo anuncia un plan energético del PP y afea a Sánchez que se apoye en el "bloque plurinacional"

El presidente nacional del partido popular Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la próxima presentación de su propio plan de ahorro energético un plan con políticas energéticas y no improvisaciones como las que considera se incluyen en el real decreto que ha llevado el gobierno al pleno del Congreso.En declaraciones a los medios antes de realizar un tramo del camino de Santiago a su paso por la ciudad de Pontevedra Núñez Feijóo ha reiterado los motivos por los que los populares no apoyan el real decreto que se lleva hoy a la Cámara. Así ha insistido en que las medidas contempladas no han contado con el consenso ni de los sectores afectados ni de las administraciones y que el gobierno se ha negado a hablar con el principal partido de la oposición.