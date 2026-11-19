Tres Cantos, 19 de noviembre de 2026. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado duramente al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que han afectado al Gobierno, que, a su entender, "ha hecho todo tipo de guarradas". Sin embargo, Pedro Sánchez ha arrancado su exposición "pidiendo perdón" por los casos de corrupción que haya podido "sufrir" el PSOE o su Ejecutivo y ha rechazado "lecciones" del Partido Popular porque tiene "30 causas abiertas". (Fuente: Academia de la Televisión)