El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, haya defendido llevar al Congreso el acuerdo de seguridad firmado con Ucrania al no estar "de acuerdo con él", pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le cese. A su entender, "esto no es normal".(Fuente: PP)