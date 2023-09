Feijóo dice que amnistía e independencia "no caben" para "ningún demócrata"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la amnistía y el referéndum de independencia "no caben en la Constitución" y ha recalcado que las "condiciones" del expresidente catalán Carles Puigdemont no puede "asumirlas" ningún demócrata. Por eso, ha indicado que espera que al PSOE "no se le ocurra aprobar" una Ley de Amnistía "a sabiendas" de que es "ilegal" como, según ha recordado, ya sostuvo la Mesa del Congreso la pasada legislatura presidida por la socialista Meritxell Batet. (Fuente: PP)