Feijóo dice que envió a la jueza de la dana lo que le pidió

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que ha enviado a la jueza que investiga la dana los Whastsapp que le pidió y ha mostrado su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si se los reclama. "Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.(Fuente: PP)