El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, en el acto en Ermua de homenaje a Miguel Ángel Blanco, que "no se puede ocultar lo que ocurrió" con la violencia de ETA y hay que ser "respetuosos con la memoria de las víctimas" y "llamar a las cosas por su nombre". Además ha indicado que quienes no condenan el asesinato del edil popular "no merecen la confianza de los vascos y de los españoles" y ha advertido de que "la equidistancia nunca es buena".

