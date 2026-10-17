Feijóo llama "coalición de desesperados" al pacto del PSOE y Frente Amplio para el Senado

Madrid, 17 de octubre de 2026. El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este sábado de "coalición de desesperados" el pacto alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha asegurado que el hecho de que los socialistas hayan "diluido sus siglas" con una veintena de formaciones demuestra que es "una hipocresía más" afirmar que están en disposición de ganar los comicios. (Fuente: PP)