Feijóo tacha de "irresponsable" al Gobierno por sus políticas migratorias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha tachado este lunes de "auténticamente inconstitucional" la 'Declaración de Murcia': "Debería de hablar con su ministro de Administraciones Públicas que ha dicho que no hay novedades en la propuesta del PP sobre inmigración, pero me da la sensación de que ni se lo ha leído", ha dicho. Al tiempo que ha recalcado que, en torno al asunto migratorio, "estamos concretando un mensaje ante la irresponsabilidad del Gobierno y las protestas de VOX", ha dicho.