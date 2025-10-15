Felipe VI inaugura el X CILE en Perú: "Esta reunión es una conversación en torno a lo que une"

El rey Felipe VI ha presidido la sesión solemne de apertura del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se está celebrando desde este martes y hasta el próximo 17 de octubre en la ciudad peruana de Arequipa. El discurso de Felipe VI se produce dos días después de que los directores de la RAE y del Cervantes, Muñoz Machado y García Montero, continuasen, durante una rueda de prensa conjunta en Arequipa, el duelo dialéctico que enfrenta a ambos directores desde que García Montero asegurarse que "la RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho". (Fuente: Instituto Cervantes/Europa Press/PP/Casa Real)