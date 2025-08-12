Fernández destaca el "plan de acción" del Huesna tras la "tormenta perfecta" de junio

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha manifestado que la situación suscitada el pasado mes de junio, cuando la población de once municipios soportó unos cinco días sin abastecimiento de agua por la fractura de una tubería principal en Tocina-Los Rosales; fue fruto de una "tormenta perfecta" de acumulación de factores, negando que mediase cualquier "negligencia" y destacando el "plan de acción" acordado por el Consorcio de Aguas del Huesna, para impedir nuevas incidencias.En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha evaluado la situación derivada del prolongado corte de suministro de agua sufrido por once localidades por la fractura de una conducción principal de la empresa pública Aguas del Huesna, encargada del ciclo integral del agua en los pueblos del Consorcio de Aguas del Huesna, dependiente a su vez de la Diputación provincial.