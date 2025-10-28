Fernández-Pacheco abre la IV Feria Vimar en Huelva, destacando productos andaluces

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este martes la cuarta edición de la Feria del Vino y el Mar (Vimar) que se celebra por vez primera en Huelva capital, después de tres años en Ayamonte, y que reúne los "productos de calidad de la industria transformadora pesquera además de los vinos del Condado" en lo que es "un escaparate excelente para la promoción, la comercialización y la apuesta por la internacionalización gracias a la participación de países como Portugal e Italia".