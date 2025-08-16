Fernández prevé "un buen año" en el Consorcio de Bomberos con nuevos parques y más efectivos

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Javier Fernández, ha manifestado que 2025 será "un buen año" para el proyecto del Consorcio Provincial de Bomberos, con medidas como la inauguración de los nuevos parques de bomberos de Carmona y Morón de la Frontera, planes para remodelar el parque central de Sanlúcar la Mayor y el objetivo de contar con "entre 350 y 400 efectivos" a medio plazo.En una entrevista con Europa Press, Javier Fernández ha evaluado la situación del Consorcio Provincial de Bomberos, promovido por la Diputación desde 2018 para unificar en torno a dicho ente todos los recursos del actual servicio provincial de extinción de incendios, conformado por 26 parques que cubren un ámbito de 104 municipios de la provincia, a excepción de la capital y Dos Hermanas, y a una población diana de 1,1 millones de personas; contando en estos momentos el organismo provincial con la adhesión de más de 60 municipios, que junto con la Diputación han transferido al mismo sus efectivos y recursos.