Fevitur pide dar garantías al propietario para generar oferta en el mercado de la vivienda

El vocal de la Federación de Viviendas de Uso Turístico de España (Fevitur) y presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, cree que para afrontar la demanda de pisos en alquiler hay que "generar una oferta": "Si lo que le dices al propietario de la vivienda es alquila tu piso y cuando no te paguen búscate la vida, te van a estar sin pagar cinco años y vas a tener que ir a un procedimiento en el que vas a estar durante dos años esperando a que te paguen y además te lo van a destrozar y no vas a poder hacer nada porque tu inquilino se va a declarar insolvente". Y ha añadido: "Si dejamos de demonizar al propietario y lo que hacemos es seducirlo para que ponga su activo en alquiler, probablemente contribuiremos mucho más que generando una realidad paralela en la que no se habla de los movimientos demográficos y en los que solamente se habla de que el dueño de una casa es el culpable. ¿El culpable de qué, de haber trabajado para comprársela? Si él la querría tener alquilada, pero si no le da las garantías no la pone en alquiler".