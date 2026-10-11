La Fiesta Txikitera se reivindica como una fiesta "muy nuestra"

Bilbao, 11 de octubre de 2026. El Casco Viejo de Bilbao y los barrios históricos colindantes se han llenado de tradición en la mañana de este domingo en la 63° edición de la Fiesta de los Txikiteros, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia. Según ha explicado la coordinadora de la asociación Bilbao Historiko Leire Landeta, se trata de una fiesta "muy nuestra" para "promocionar las tradiciones" de esta área de la ciudad. La vicepresidenta de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina Maider Zalduondo y el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia Boni García también han trasladado sus sensaciones a Europa Press.