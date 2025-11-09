La 'Fira de les Comarques' ofrece los mejores destinos turísticos en Valencia

La técnico de promoción nacional del servicio de Turismo y Deportes en la Diputación de Valencia, Sara Martínez, señalaba que la 'Fira de les Comarques' consiste en una feria dedicada a los "municipios y destinos turísticos" valencianos con infinidad de propuestas de "gastronomía, cultura y artesanía" dentro de la provincia de Valencia. Además, se pueden encontrar experiencias "de todo tipo" con el objetivo de "poner en valor" los pueblos de la provincia de Valencia. A lo largo de todo el fin de semana han pasado miles de personas por la feria en su 12º aniversario.