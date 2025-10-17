Firmado el convenio para el acceso a la futura Ciudad de la Justicia de Marbella (Málaga)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, han firmado este viernes un convenio de colaboración con la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para la ejecución de los nuevos accesos a la futura Ciudad de la Justicia.Este acuerdo supone un "paso decisivo" en la planificación y desarrollo de esta infraestructura judicial, que permitirá centralizar los servicios judiciales del municipio y mejorar su accesibilidad.