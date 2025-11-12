El fiscal general afirma que borra "sistemáticamente" los mensajes de WhatsApp

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado en el juicio que borra "sistemáticamente" todos los mensajes de Whatsapp por el "peligro" de que los datos que maneja puedan acabar en manos de terceras personas. "Soy consciente, por eso tengo borrados automáticos y, sistemáticamente, no permito que los mensajes permanezcan más de un mes en mi WhatsApp. Si no lo hago un vez, se acumulan", ha sostenido durante su declaración, en la que ha trasladado que esta conducta es "preceptiva" según la normativa europea y las guías de ciberseguridad. (Fuente: Tribunal Supremo)