Fiscalía de Andalucía estudia la denuncia que pide abrir investigación por el cribado de mama

La Fiscalía Superior de Andalucía ha recibido la denuncia presentada por el Defensor del Paciente en la que se pide a dicho órgano judicial que abra una investigación de oficio por el caso del cribado del cáncer de mama, en cuyo programa de detección precoz la Junta de Andalucía ha terminado reconociendo "errores" en el protocolo que han provocado retrasos, en algunos casos de hasta un año, en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía sin resultados concluyentes. La Administración autonómica está llamando a 2.000 mujeres de este cribado que tienen que hacerse una segunda prueba para descartar una lesión tumoral.(Fuente: Europa Press / Junta de Andalucía / EBS)