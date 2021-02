La formación es la vía que más acelera los procesos de reinvención profesional

The Work of the Future Centre es un instituto de formación e investigación aplicada de EAE Business School que estudia el impacto del actual y cambiante entorno socio-económico, y potencia la Empleabilidad Sostenible en entornos inciertos y digitales.Dicho centro, presentado en Madrid ante la presencia de la Directora general de CEOE Campus, Maria Teresa Gómez Condado, se basa en la formación, la investigación y la asesoría. Una de las publicaciones, fruto de la investigación del centro, es el Libro Blanco de Reinvención profesional, que tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para asumir nuevas habilidades y adaptarse a los sectores emergentes.El contexto económico actual condiciona el mercado de trabajo, impulsando nuevos sectores y promoviendo la transformación laboral de aquellas profesiones tradicionales. La revolución digital, los procesos de automatización y el cambio climático son algunos de los activos que inciden en el escenario actual.