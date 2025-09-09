Forman a 208 futuros Policías Locales en tres nuevas promociones extraordinarias

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha participado este martes junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la inauguración de la LV Promoción del Curso de Ingreso de Policías Locales de Andalucía que imparte la Agencia de Emergencias (EMA), a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública Andalucía (Iespa).En esta jornada han arrancado de forma simultánea hasta tres promociones extraordinarias de ingreso, según ha explicado Antonio Sanz, una que por primera vez se celebra en Córdoba con 58 agentes que reforzarán la seguridad en siete municipios de las provincias cordobesa, granadina y malagueña; otra en Sevilla con 92 alumnos que trabajarán en 24 municipios de Sevilla, Huelva y Cádiz, y la última en Linares (Jaén) con 58 nuevos agentes para 21 municipios de Jaén, Granada y Almería.