Los fotógrafos profesionales reivindican la mirada humana frente a la IA

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE), ha reivindicado en este Día Mundial de la Fotografía, "la mirada humana frente a la IA, frente a las imágenes realizadas por inteligencia artificial que no tienen esa sensibilidad y ese tacto que puede llegar a tener el ser humano". La fotógrafa profesional y presidenta de la AFPE, Eva Casado, ha destacado que los estudios demuestran que "las personas ahora mismo no conectan igual con las imágenes de IA que con las fotografías reales realizadas por mirada humana". Además, ha señalado que "un 90% de personas quieren saber si esa fotografía es de inteligencia artificial o no" y que "si no está hecha por un fotógrafo, no van a querer comprar o consumir el producto".