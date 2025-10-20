Las fracturas osteoporóticas son la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral, la Asociación Española de Pacientes con Osteoporosis y la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, con la colaboración de la biofarmacéutica UCB y la biotecnológica Amgen, han organizado "Fortalecer es", una jornada de concienciación sobre la osteoporosis y cómo prevenir las fracturas óseas.Las fracturas y segundas fracturas por fragilidad son la principal consecuencia de la osteoporosis y se han convertido en la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España afectando la calidad de vida tanto de las personas que la sufren como de su entorno.Durante el encuentro se ha reivindicado la necesidad de tratar la osteoporosis de una manera holística haciendo hincapié en cómo el ejercicio físico adaptado a las pacientes y con un correcto seguimiento médico, puede mejorar su salud ósea y prevenir futuras fracturas.A través de "Fortalecer es" se ha querido dar mayor visibilidad a la osteoporosis, una enfermedad que afecta a más de tres millones de personas en España, siendo las mujeres el grupo más vulnerable.Todas han coincidido en que la prevención de la osteoporosis es fundamental, especialmente teniendo en cuenta que, debido al envejecimiento de la población, se estima que esta enfermedad crónica aumente hasta en un 30% en el año 2030.