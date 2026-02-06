Francisco de Borbón niega su vinculación con la presunta trama de narcotráfico

El pasado martes salía a la luz que Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo menor del duque de Sevilla, Francisco de Borbón Escasany, había sido detenido por su presunta implicación en una red de blanqueo de capitales mediante una empresa de criptomonedas con sede en Irlanda, vinculada al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa. A través de un comunicado, emitido dos días después de ser puesto en libertad por la Audiencia Nacional, Borbón se ha desvinculado de "actividades ilícitas de cualquier tipo", ha defendido la "integridad de su actuación" y ha rechazado "cualquier insinuación en sentido contrario".