Madrid, 20 de noviembre de 2026. La candidata de Frente Amplio por Madrid Verónica Barbero, ha manifestado que "la gran ausente de este debate ha sido la vivienda". "Feijóo y Sánchez se han dedicado al "y tú más" y se han olvidado de hablar a la gente de lo que realmente le interesa: cómo van a garantizar el derecho a la vivienda". En segundo lugar, ha criticado que Feijóo "ha mentido todo el rato en este debate y Sánchez no ha sido capaz ni de defender al gobierno de coalición progresista ni de enfrentar realmente a la derecha". (Fuente: Frente Amplio)