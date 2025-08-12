Publicado 12/08/2025 19:53:55 +02:00CET

El fuego calcina España con más de una docena de incendios

El fuego se extiende por muchos puntos de España este martes con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León --donde hay más de 5.000 personas desalojadas-- y Ourense (Galicia). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.(Fuente: Europa Press / Guardia Civil)

