Gaditanos lamentan el ambiente de "miedo e inseguridad" por avisos de maletas sospechosas

Cádiz, 13 de noviembre de 2026. Algunos gaditanos han lamentado el ambiente de "miedo e inseguridad" creado por los avisos de maletas sospechosas no solo en la ciudad, sino también en otros puntos de Andalucía e, incluso, de España, después de que esta mañana se avisara de la aparición de una maleta, tipo trolex, amarrada en el aparcamiento de bicicletas de la puerta del colegio Reyes Católicos, en plena avenida principal de la ciudad de Cádiz, que activó el protocolo de seguridad, desplazándose al lugar el equipo especial contra explosivos de la Policía Nacional, Tedax, que acordonó la zona.