Gallegos en la flotilla denuncian "la brutalidad" israelí y critican actuación de la Ertzainzta

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2026. Varios de los gallegos que participaron en la Global Sumud Flotilla han comparecido este lunes, tras poder regresar a Galicia, para narrar los "tres días en el vientre de la bestia" en los que, denuncian, constataron "la brutalidad la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejército isrelí" y que, han señalado, revivieron a su llegada al aeropuerto de Bilbao, cuando sufrieron cargas policiales "sin desencadenante". "Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel", han asegurado.