Gamarra pide retirar las "acusaciones" de ERC contra "el poder judicial"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra ha solicitado la palabra a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras las palabras del líder de ERC, Gabriel Rufián. Así, la popular ha criticado las "acusaciones al poder judicial y a García Castellón". "Los diputados no pueden proferir conceptos ofensivos para perosnas concretas o para instituciones, aquí se ha acusado a jueces de prevaricar, de guerra sucia judicial, esto es algo que no podemos tolerar", ha afirmado, increpando al PSOE de no "llamar al orden" y ha solicitado "que se retire del acta todas esas acusaciones". (Fuente: Congreso)