Ganaderos aseguran que la seguridad alimentaria está garantizada pese a la influenza aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aplicado a partir de este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas. Sobre ello, El coordinador de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), César Marcos Cabañas; el secretario de Organización de ASAJA, Juan José Álvarez Alcalde; y del resposable de COAG, Javier Fatás, han asegurado que, pese a la preocupación por la alerta sanitaria con la gripe aviar, "existen mecanismos de control de vigilancia que están establecidos" y confían en que "esto se va a salvar porque hay una competencia importante en los temas de protección".