Garamendi (CEOE) pide "arreglar el problema de Valencia" y dejar "los temas de bandería"

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido "arreglar el problema de Valencia" tras la dana de 2024 y dejar "los temas de bandería de cada uno" respecto a la situación política que atraviesa la Comunitat Valenciana. Garamendi ha asegurado que los empresarios "no van a entrar en política" sobre la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la posible investidura de Juanfran Pérez Llorca, y espera ver "dónde está el nuevo gobierno" autonómico. Asimismo, ha admitido que es "triste" lo que "llevamos viendo en el último año" y por ello ha pedido unidad tanto de los partidos políticos como de las distintas instituciones para "arreglar el problema de Valencia": "Déjense de los temas de bandería de cada uno, aquí lo que hay que hacer es trabajar intensamente por arreglar el problema de la sociedad". En este sentido, cree que Valencia necesita que todos los organismos "se pongan de acuerdo para trabajar en común".