Publicado 05/12/2025 13:34:05 +01:00CET

Garamendi echa en falta "cultura del esfuerzo'" y dice que el "gran problema" es el absentismo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, echa en falta "cultura del esfuerzo" para trabajar en sectores donde se necesitan "miles" de trabajadores como hostelería, construcción o transporte, y ha dicho que es una cuestión de "actitud" porque en el Estado hay tres millones de parados si se contabilizan "de verdad". A su juicio, el "gran problema" laboral de España el absentismo, al tiempo que ha resaltado que las bajas labores se concentran en lunes y viernes y que 1.600.000 personas faltan cada día a su puesto de trabajo.

