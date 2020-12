El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha convocado este lunes tanto al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, como al ex director operativo Adjunto (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, para aclarar si alguno de ellos es el autor de uno de los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó ante notario.