El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que no habrá un adelanto de las elecciones generales en España porque no le viene "bien" ni a los "secesionistas" ni a Pedro Sánchez. A su entender, en los próximos días van a asistir a un "teatro" sobre "un posible adelanto electoral que no se va a producir", dado que ERC y PDeCAT harán "lo posible" para que el actual jefe del Ejecutivo siga en el Palacio de la Moncloa.