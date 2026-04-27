El gasto militar global aumenta por undécimo año seguido con Europa en alza

Madrid, 27 de abril de 2026. El gasto militar mundial rozó en 2025 los 2,89 billones de dólares (algo más de 2,46 billones de euros), encadenando así un undécimo año consecutivo de subida marcado por los incrementos en Europa, Asia y Oceanía, mientras que más de la mitad del total corresponde a Estados Unidos, China y Rusia, según ha señalado este lunes el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). (Fuente: cctv+/ europa press/dpa/ejército francés)