GC desvela que dos altos cargos valencianos accedieron al audio de Aemet del 29O que se filtró

Un informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia ha desvelado que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación mantenida por la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, y que se filtró posteriormente manipulado en el mes de febrero de 2025.(Fuente: Europa Press / Generalitat Valenciana)