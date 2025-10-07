La Generalitat concede su Alta Distinción a las CCAA por su "entrega" tras la dana

La Generalitat Valenciana otorgará este año su Alta Distinción a las comunidades autónomas españolas por su "eficacia, entrega y compromiso" con las poblaciones valencianas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año. Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha indicado que con este reconocimiento se pretende "dejar constancia del agradecimiento de la sociedad valenciana a quienes, desde la proximidad y la responsabilidad institucional, hicieron frente a una situación de especial gravedad". La vicepresidenta ha precisado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, será el encargado de recoger la Alta Distinción en nombre del resto de comunidades autónomas.(Fuente: Generalitat)