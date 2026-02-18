La Generalitat destaca el clima de "entendimiento" entre administraciones en la comisión mixta

Valencia, 18 de febrero de 2026. El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado, tras la primera asamblea de la comisión mixta de la dana, el clima de "entendimiento" y el "tono constructivo" entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana y subrayado que este órgano es de "consenso". Además, ha anunciado, como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que la creación de cuatro grupos de trabajo para acelerar la reconstrucción de la dana.