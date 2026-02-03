La Generalitat garantiza la ubicación de alumnos afectados de la guardería de Algemesí

La directora Territorial de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, Inma Murgui, ha señalado que desde la Conselleria de Educación se ha puesto en marcha el protocolo y ha destacado la colaboración, coordinación y comunicación entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de educación infantil, la Dirección General de Centros e Inspección Educativa. Además, ha resaltado que está garantizada el 100% de la ubicación de los alumnos afectados de la guardería. (Fuente: Generalitat)