Nominados a los Goya, a favor de Uclés en su polémica con Pérez Reverte: "Todos perdimos la guerra no es un buen título"

Susana Abaitua, nominada a mejor actriz protagonista por 'Un fantasma en la batalla', posa en el photocall del Encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, celebrado en el Real Casino de Madrid, a 02 de febrero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nominados a la 40 edición de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, se han posicionado del lado del escritor David Uclés en la polémica con Pérez-Reverte por las jornadas aplazados de la XI edición de Letras en Sevilla sobre la Guerra Civil en el Encuentro de Nominados, que se ha celebrado este lunes en el Gran Casino de Madrid.

"Todos perdimos la guerra porque las guerras ocasionan unos desastres impresionante, por eso hay que tratar de evitarlas. Lo que pasa es que la guerra civil la perdieron unos y a esos que perdieron los machacaron y les siguieron ejecutando", ha asegurado el cineasta Manuel Gómez Pereira, director de 'La Cena', que cuenta con ocho nominaciones, entre ellas destaca la de Mejor Película.

El evento ha congregado a alrededor de 200 nominados de un total de 241, aunque ha habido grandes ausencias como Mario Casas, Albert Serra o Patricia López Arnaiz.

Pereira, que ha dirigido la cinta ambientada en el contexto real de la Guerra Civil, considera que el discurso de que todos perdieron la guerra "es muy ambivalente". "David lo que quería decir era esto. No creo que fuese un buen título", ha indicado.

Por su parte, Gerard Oms, nominado en la categoría de Mejor dirección novel por 'Muy lejos', ha afirmado que "lo que está claro es que no todos perdieron igual la guerra" y que "parte del odio" que se sigue arrastrando hoy en España es parte "de este legado"

"Las políticas tan injustas y de tanto odio que se abre en paso tristemente en la actualidad beben de entonces, beben de algo que yo creo que no se terminó de gestionar del todo bien", ha añadido el director.

La cineasta Eva Libertad, nominada a las categorías Mejor dirección novel y Mejor guion adaptado por 'Sorda', ha afirmado que espera que nunca se le presente la posibilidad de trabajar en un proyecto de ese tipo. "Creo que al final los proyectos en los que me meto tienen que estar alineados con mi manera de mirar el mundo o al menos con ciertas inquietudes".

Respecto a si participaría en una película titulada 'Todos perdimos la guerra', ha asegurado que tendría que leerse "la letra pequeña" pero que en principio no le hace "mucha gracia".

También ha opinado sobre la polémica el actor Tamar Novas, nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en 'Rondallas', ha señalado que es un tema "suficientemente delicado y difícil" y ha defendido que tiene que haber muchas películas sobre la historia española para "sanar esa herida".

La actriz Ángela Cervantes, nominada a Mejor Actriz Protagonista por su papel en 'La Furia', ha admitido que rechazaría proyectos que no vayan con sus principios, si bien entiende a quienes lo hagan por necesidad.

Por último, la actriz Susana Abaitua, nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'Un fantasma en la batalla', ha coincidido con su compañera de profesión y ha comentado que ella no participaría en una película que vaya contra "los valores humanos".

CRÍTICAS A LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

Por otro lado, los nominados también se han posicionado en contra de la política migratoria de Donald Trump. El director Oliver Laxe, nominado por 'Sirat', ha asegurado que él "abogaría por que no hubiera fronteras, aunque perdiera derechos".

Así, el cineasta ha afirmado que "no puede ser que haya gente sufriendo, muriendo en las fronteras" y ha lamentado que "dentro de unos años mirarán esto incrédulos".

"Soy hijo de migrantes y para nosotros fue una bendición poder emigrar, yo a lo mejor no sería cineasta si no hubiera emigrado a Francia. Pero efectivamente, la cultura es mezcla, la vida es mezcla", ha añadido.

Por su parte, Álvaro Cervantes, nominado a Mejor actor de reparto por su papel en 'Sorda' ha afirmado que "ahora mismo, tal como está el mundo, cualquier oportunidad es buena para reivindicar la humanidad que está en peligro".

"El mundo que estamos viviendo es un mundo muy peligroso, muy hostil. Es un lugar idóneo para reivindicar cuando precisamente estamos trabajando con eso, con historias que retratan lo humano", ha enfatizado.

Manolo Solo, nominado a Mejor actor protagonista por su papel en 'Una quinta portuguesa' ha asegurado que, aunque "no es una obligación que el mundo de la cultura se posicione o reivindique", le parece "más que válido, valiente, útil y casi necesario que se haga, sobre todo en casos extremos como lo que está pasando en Estados Unidos", ha asegurado refiriéndose al discurso del cantante puertorriqueño al recoger el Grammy, en el que criticaba las políticas migratorias de Estados Unidos.

"TRUMP ES UN HIJO DE PUTA"

También se ha posicionado Guillermo Galoe, nominado a Mejor guion adaptado por la película 'Ciudad sin sueño' ha asegurado que está a favor de que el mundo de la cultura reivindique causas sociales.

"El hecho de que la comunidad gitana de la Cañada Real y la magrebí que está completamente desplazada, de repente ocupe un centro como es la alfombra roja, el festival de Cannes y les premien allí de alguna forma a ellos les da la confirmación de que pudo pueden estar en el centro, no solo en el margen", ha dicho refiriéndose al cortometraje con el que está nominado, que trata la problemática del barrio madrileño de la Cañada Real.

Refiriéndose al discurso de Bad Bunny en los Grammy, el actor Juan Minujín, nominado a Mejor actor de reparto por 'Los domingos' ha criticado la política migratoria de Estados Unidos y ha subrayado que "todos los espacios que se puedan usar para reivindicar estas cuestiones son buenos".

Jose Mari Goenaga, nominado a Mejor guion original y junto a Aitor Arregui a Mejor dirección por 'Maspalomas', ha afirmado que aunque en otras ocasiones "el mundo del espectáculo en Estados Unidos se ha sido muy tibio", en este momento está siendo "bastante crítico". "En los Grammy le han dado bastante caña a Trump, dices, ostras, ya era hora. ¿no? Esperemos que en los Oscar también la gente se lance un poquito más a levantar la voz".

Por su parte, Aitor Arregui ha expresado que "Donald Trump es un hijo de puta" y ha asegurado que le parece me parece "una vergüenza lo que está planteando" en materia de inmigración. "Ha estado bien ver al menos que hay una reacción, que la gente se despierta y pierde un poco el miedo", ha añadido.