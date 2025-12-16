La Generalitat pide aclarar los casos de acoso sexual en el PSOE y ve positivo que Sánchez siga

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido que haya transparencia y que se aclaren los procedimientos abiertos sobre presuntos casos de acoso sexual en el PSOE, pero ha considerado positivo la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo. "Esperamos que haya transparencia en estos procedimientos, que se aclaren, que se investiguen y que se actúe en consecuencia a la luz de esta investigación, y que se activen los mecanismos que el partido tiene previstos para tales efectos", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes. Paneque ha considerado positivas las explicaciones que trasladó Sánchez, así como el "mensaje muy claro de que quiere terminar la legislatura". En este sentido, ha señalado que la continuidad del Gobierno y de su agenda es coincidente con los intereses del Govern, y que va "en beneficio de Catalunya" y de los catalanes.Preguntada por la reunión que Sánchez mantendrá a principios de año con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sobre el futuro de la legislatura en España, ha dicho que desde el Govern siempre se felicitan cuando hay "espacios de diálogo, espacios de avanzar, espacios de acuerdo". Ha celebrado que se produzca, toda vez que ha confiado en que se avance para los objetivos de los catalanes: "No es que esperemos un resultado concreto, pero sí celebramos que pueda haber estas reuniones, ese diálogo, con uno de los grupos parlamentarios del blog de investidura."(Fuente: Redes sociales)