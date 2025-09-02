Gernika-Palestina llama a protestar contra Israel en Bilbao durante la etapa de La Vuelta

La iniciativa ciudadana Gernika - Palestina ha convocado protestas en contra de Israel coincidiendo con la etapa 11 de La Vuelta --que este miércoles se inicia y concluye en Bilbao tras recorrer varios municipios vizcaínos-- para denunciar el "genocidio" de Israel sobre Gaza y mostrar la solidaridad de la sociedad vasca al pueblo palestino. Desde la asociación critican la participación de Israel "en competiciones internacionales con total normalidad", en el caso de La Vuelta a través del equipo Israel-Premier Tech, que "se autodenomina embajador" del estado israelí, por lo que se convierte en "embajador de un estado genocida", y cuyos directores y responsables "hacen apología y alardean de las relaciones, vínculos y adhesión" que tienen hacia el presidente del país, Benjamin Netanyahu, según ha denunciado el portavoz de Gernika - Palestina Ibon Meñika.