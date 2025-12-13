La gimnasta Alba Bautista hace una clase para niñas afectadas por la dana

La gimnasta de la selección española de rítimica, Alba Bautista, ha señalado que para ella es un "orgullo y muy gratificante" impartir una masterclass a todas las niñas afectadas por la dana y ha incidido en que lo que más le gusta es la "ilusión" con lo que "hacen todo" y le "transmiten". Bautista les ha querido inculcar que "sigan haciendo lo que les gusta" después de unos meses complicados. La responsable de Marketing y Publicidad de Divina Seguros, Yasmine Llorente, organizadores de la masterclass, explicaba que han querido ayudar a los clubes de gimnasia afectados por la dana y, de esta manera, "apoyar el deporte", precisamente en un municipio afectado por la dana como Almussafes.