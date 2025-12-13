Publicado 13/12/2025 16:48:20 +01:00CET

La gimnasta Alba Bautista hace una clase para niñas afectadas por la dana

La gimnasta de la selección española de rítimica, Alba Bautista, ha señalado que para ella es un "orgullo y muy gratificante" impartir una masterclass a todas las niñas afectadas por la dana y ha incidido en que lo que más le gusta es la "ilusión" con lo que "hacen todo" y le "transmiten". Bautista les ha querido inculcar que "sigan haciendo lo que les gusta" después de unos meses complicados. La responsable de Marketing y Publicidad de Divina Seguros, Yasmine Llorente, organizadores de la masterclass, explicaba que han querido ayudar a los clubes de gimnasia afectados por la dana y, de esta manera, "apoyar el deporte", precisamente en un municipio afectado por la dana como Almussafes.

