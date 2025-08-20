Publicado 20/08/2025 17:58:50 +02:00CET

Global Nature dice que la ganadería extensiva es un factor clave en la prevención de incendios

El director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, ha resaltadola importancia de la ganadería extensiva para la prevención de incendios y la conservación de ecosistemas naturales, ya que el ganado que pasta en los campos "abre el monte, generando un mosaico de pastizal entre el bosque que actúa como cortafuegos natural" y ha añadido que estos pastos son muy bajos porque han sido consumidos por el ganado, por lo que cuando se incendian ese fuego no llega a la copa de los árboles y estos no se prenden.

Vídeos destacados

Lo más leído