Gobierno aprueba ayudas para agricultores y ganaderos afectados por incendios

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar ayudas para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales producidos entre junio y septiembre de 2025 que afectaron a 10 comunidades autónomas y que arrasaron unas 350.000 hectáreas. Las ayudas se concretan en aportaciones de entre 1.500 y 10.000 euros para quienes hayan sufrido un daño en su explotación como consecuencia de los incendios y otras que pueden ir de los "6.000 a los 16.000 euros en el caso de los agricultores y ganaderos que, además, tengan un seguro agrario". Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.(Fuente: La Moncloa)