El Gobierno aprueba llevar a Murcia ante el TC por modificar la ley de ayudas a sindicatos

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno de la Región de Murcia haya rechazado dar marcha atrás a su modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en la región.(Fuente: La Moncloa)