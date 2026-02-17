Gobierno aprueba reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a partidos

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos. Estas medidas fueron anunciadas hace unos meses por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que incluye 84 medidas en total que afectan a 18 textos legislativos y que "dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción", según ha señalado. (Fuente: La Moncloa)