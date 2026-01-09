Publicado 09/01/2026 14:43:58 +01:00CET

El Gobierno de Ayuso estudia todos los recursos legales contra el modelo de financiación

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que estudia todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños. Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.(Fuente: Comunidad de Madrid)

Vídeos destacados

Lo más leído